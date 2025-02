Calhanoglu gioca titolare il derby Milan-Inter? Le condizioni del turco e le parole di Inzaghi

Milan-Inter match sempre speciale per Hakan Calhanoglu: tornerà in campo dal 1' dopo aver recuperato dall'infortunio?

Una partita sentitissima, da una parte e dall'altra, per ovvi motivi che non stiamo qui a decantare: Milano si ferma per il suo derby, una città intera si ferma per Milan-Inter.

Sarà la terza stracittadina stagionale dopo le prime due vinte entrambe dai rossoneri: un appuntamento a cui Hakan Calhanoglu non ha assolutamente intenzione di mancare.

Sull'altra sponda del Naviglio fino al 2021, il turco è ora un simbolo del calcio champagne di Simone Inzaghi: ma Calhanoglu sarà presente in campo dopo il recente infortunio?