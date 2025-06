Calhanoglu è a Istanbul e parla del Galatasaray: "Spero che accada la cosa migliore"

Il centrocampista dell'Inter è stato invitato a un matrimonio. E intanto il presidente dei turchi dice: "Non ci ho parlato, ma tutti lo vorrebbero".

Inter o Galatasaray. Ormai sembrano esserci pochi dubbi: nella prossima stagione il futuro di Hakan Calhanoglu sarà in una di queste due squadre. Il problema è capire quale delle due, e non è un dettaglio di secondaria importanza.

Il Galatasaray vuole portare Calhanoglu a Istanbul, e questo non è più un segreto per nessuno. Fino a questo momento, però, poco si è mosso di davvero concreto in questo senso.

Calhanoglu è ancora un giocatore dell'Inter, anche se in questo Mondiale per Club non è mai sceso in campo: un infortunio lo ha messo subito fuori dai giochi, costringendolo a lasciare anzitempo gli Stati Uniti e ad andare in vacanza.

Vacanza dove? Proprio a Istanbul, intanto. Anche se solamente per partecipare, in quanto invitato, al matrimonio di Cenk Ozkaçar, difensore del Valencia prestato al Valladolid nell'ultima stagione e suo compagno di nazionale.