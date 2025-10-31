Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Top 11 9 giornataGOAL
Stefano Silvestri

Calhanoglu, Anguissa, Vlahovic, Lookman: la Top 11 della 9ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 9° turno - e primo infrasettimanale - della Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Pubblicità

Anche la nona giornata di Serie A e anche il primo turno infrasettimanale del campionato sono andati in archivio. Con il Napoli e la Roma che continuano a comandare e tutte le altre a inseguire: dall'Inter alla sorpresa Como, passando per il Milan.

I campioni d'Italia in carica si sono imposti di misura in casa del Lecce, pur soffrendo parecchio. E di misura è arrivata anche la vittoria della Roma contro il Parma, 24 ore più tardi. Più netto il successo dell'Inter, 3-0 alla Fiorentina.

Si è invece fermato nuovamente il Milan, questa volta in casa dell'Atalanta, mentre la Juventus è ripartita alla prima post Tudor, battendo 3-1 l'Udinese e accogliendo così il nuovo allenatore Luciano Spalletti. Como quinto dopo il trionfo sul Verona, solo 0-0 per la Lazio a Pisa.

Ecco dunque la Top 11 della nona giornata di Serie A: come ogni settimana GOAL ha selezionato i migliori del turno di campionato appena andato in archivio.

  • Milinkovic-Savic NapoliGetty Images

    MILINKOVIC-SAVIC (NAPOLI)

    Assolutamente decisivo a Lecce: sullo 0-0 respinge il rigore calciato da Camarda, indirizzando di fatto la partita sui binari del Napoli. E non molto tempo dopo Anguissa segna il goal partita.

    • Pubblicità
  • Posch ComoGetty Images

    POSCH (COMO)

    Bene in difesa, benissimo in attacco: il suo colpo di testa vincente da pochi passi sblocca per la seconda volta a mezz'ora dalla fine la gara contro il Verona, divenuta molto complicata.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-UDINESEAFP

    GATTI (JUVENTUS)

    Capitano coraggioso. Nel momento più delicato della stagione si prende in mano la responsabilità di guidare la Juventus, sia davanti a Di Gregorio sia realizzando di testa la rete del 2-1 all'Udinese.

  • Mario Hermoso Roma Parma Serie AGetty

    HERMOSO (ROMA)

    Praticamente perfetto dietro, micidiale davanti: il suo colpo di testa vincente spezza in due la partita contro il Parma, anche se nell'occasione c'è la gentile collaborazione di Suzuki.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Alex Valle ComoGetty Images

    VALLE (COMO)

    Un altro elemento della sorpresa Como, quinto in classifica. Perfetto l'assist per l'1-0 di Douvikas. E anche in difesa se la cava più che bene.

  • Zambo Anguissa Lecce Napoli Serie AGetty

    ANGUISSA (NAPOLI)

    Inarrestabile. Dopo il sinistro vincente contro l'Inter, ecco il colpo di testa da tre punti al Via del Mare. Gran secondo tempo del camerunense, sempre più leader sotto la guida di Antonio Conte.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Calhanoglu 2-1Getty Images

    CALHANOGLU (INTER)

    Una botta da fuori prima, il rigore che chiude definitivamente i conti poi: contro la Fiorentina è Calha-show. Con tanto di primo posto nella classifica dei cannonieri assieme al bolognese Orsolini.

  • Vandeputte CremoneseGetty Images

    VANDEPUTTE (CREMONESE)

    Sì, la copertina se la prende Bonazzoli, ma che partita dell'ex giocatore del Catanzaro. Illuminato tra centrocampo e trequarti, determinante dalla bandierina. Bella sorpresa di questo inizio di stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Genoa CFC v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    BONAZZOLI (CREMONESE)

    La doppietta al Genoa per un ex sampdoriano come lui vale doppio. Se il primo goal arriva con una rovesciata del genere, poi, ancora meglio. Fanno già 4 centri fino a questo momento.

  • Dusan Vlahovic Juventus Udinese 29102025Getty Images

    VLAHOVIC (JUVENTUS)

    Si prende sulle spalle la Juventus, guadagnandosi e segnando il rigore dell'1-0 e giocando una partita di pura grinta e voglia. Con tanto di ovazione dell'Allianz Stadium. Un messaggio a Spalletti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Atalanta BC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    LOOKMAN (ATALANTA)

    Rieccolo. La querelle estiva col mancato trasferimento all'Inter è definitivamente un ricordo. La condizione cresce di partita, e ora ecco anche il goal che riprende il Milan dopo il vantaggio di Ricci.

  • LA TOP 11 DELLA 9ª GIORNATA

    (4-3-3): Milinkovic-Savic; Posch, Gatti, Hermoso, Valle; Anguissa, Calhanoglu, Vandeputte; Bonazzoli, Vlahovic, Lookman.

  • Pubblicità
    Pubblicità