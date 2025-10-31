Calhanoglu, Anguissa, Vlahovic, Lookman: la Top 11 della 9ª giornata di Serie A

Anche la nona giornata di Serie A e anche il primo turno infrasettimanale del campionato sono andati in archivio. Con il Napoli e la Roma che continuano a comandare e tutte le altre a inseguire: dall'Inter alla sorpresa Como, passando per il Milan.

I campioni d'Italia in carica si sono imposti di misura in casa del Lecce, pur soffrendo parecchio. E di misura è arrivata anche la vittoria della Roma contro il Parma, 24 ore più tardi. Più netto il successo dell'Inter, 3-0 alla Fiorentina.

Si è invece fermato nuovamente il Milan, questa volta in casa dell'Atalanta, mentre la Juventus è ripartita alla prima post Tudor, battendo 3-1 l'Udinese e accogliendo così il nuovo allenatore Luciano Spalletti. Como quinto dopo il trionfo sul Verona, solo 0-0 per la Lazio a Pisa.

Ecco dunque la Top 11 della nona giornata di Serie A: come ogni settimana GOAL ha selezionato i migliori del turno di campionato appena andato in archivio.