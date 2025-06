Calhanoglu al Galatasaray? Il presidente smentisce le voci: "Contatto non legato a un possibile trasferimento"

Il numero uno del Galatasaray spegne i rumors con protagonista il centrocampista dell'Inter: "Gli ho solo augurato il meglio".

Di Hakan Calhanoglu si è parlato tantissimo negli ultimi giorni, e non per questioni relative al campo: il turco è infatti infortunato ed è reduce dal forfait per la sfida pareggiata dall'Inter contro il Monterrey all'esordio nel Mondiale per Club.

Il classe 1994 è improvvisamente finito al centro del calciomercato: proprio come un anno fa, quando di questi tempi era il Bayern Monaco a bramare le sue prestazioni, prima del post pubblico con cui lo stesso Calhanoglu dichiarava amore incondizionato all'Inter.

Lo stesso non è accaduto di recente nel caso del Galatasaray, società accostata con forza all'ex Milan: un'ipotesi che però, a giudicare dalle ultime dichiarazioni del presidente del club di Istanbul, sembra aver perso d'intensità.