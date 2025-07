Calendario Serie C 2025/2026, la prima giornata dei tre gironi: Novara-Inter U23, la Juventus Next Gen a Carpi

Sorteggiati i calendari dei gironi della Serie C 2025/2026: ci sono anche le seconde squadre di Atalanta, Juventus e Inter. La prima giornata completa.

Sono stati sorteggiati oggi i calendari ufficiali dei tre gironi per la Serie C 2025/2026.

Tre sono anche le seconde squadre di Serie A che parteciperanno al campionato: l'Inter Under 23, al debutto assoluto, è stata inserita nel Girone A.

Girone B invece per la Juventus Next Gen, che nella scorsa stagione era finita nel Girone C dove stavolta ci sarà l'Atalanta Under 23.

L'articolo prosegue qui sotto

Assente invece il Milan Futuro dopo la retrocessione della seconda squadra rossonera in Serie D.