Il presidente della Lega Serie A ha annunciato la data in cui sarà svelato il calendario del campionato 2025/26.

La stagione 2024/25 è ancora in corso d'opera, ma il mirino è puntato anche su quello che verrà: precisamente alla Serie A 2025/26.

Un'edizione particolare, in scena un mese dopo il termine del primo Mondiale per Club a 32 squadre, a cui prenderanno parte Inter e Juventus in rappresentanza del calcio italiano.

Ma quando sarà svelato il calendario della Serie A 2025/26? A comunicarlo è stato il presidente della Lega, Ezio Simonelli.