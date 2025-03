Calendario quarti Europa League, date e orari: quando si giocano Lazio-Bodø/Glimt le altre partite

Delineato il quadro dei quarti di finale di Europa League: il calendario completo con date e orari delle partite.

Otto squadre con un solo obiettivo in testa: mettere le mani sull'edizione 2024/25 dell'Europa League. Tra le squadra ancora in corsa per la vittoria finale, è rimasta una sola squadra italiana, la Lazio di Marco Baroni, che dopo aver eliminato il Viktoria Plzen agli ottavi, sfiderà i norvegesi del Bodø/Glimt.

Le altre sette squadre ancora in corsa sono Tottenham, Eintracht Francoforte, Rangers, Athletic Bilbao, Lione e Manchester United. Formazioni accomunate da un unico obiettivo: centrare la finalissima di Bilbao del prossimo 21 maggio.

Quando si disputeranno le partite dei quarti di Europa League? Di seguito il calendario con date e orari delle gare.