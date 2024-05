Caldara subentrato in Milan-Salernitana: in rossonero non giocava dal 2019

Caldara inserito da Pioli al 59' di Milan-Salernitana: terza presenza in rossonero, a cinque anni di distanza dalla seconda.

La serata del 25 maggio 2024 sarà ricordata dai tifosi del Milan per gli addii di Stefano Pioli, Simon Kjaer e Olivier Giroud, non gli unici però a salutare la truppa rossonera in vista della prossima stagione.

Nel 2024/25 non ci sarà nemmeno Mattia Caldara, che il 30 giugno terminerà l'esperienza iniziata nell'estate del 2018, quando arrivò dalla Juventus nell'ambito dello scambio con Leonardo Bonucci.

Da allora, il classe 1994 ha vestito la maglia milanista soltanto tre volte in match ufficiali, l'ultima delle quali proprio contro la Salernitana all'ultimo turno di questo campionato che si appresta ad andare in archivio.