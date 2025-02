Il calciomercato di Serie A è chiuso? Non completamente: si possono acquistare gli svincolati ancora per un po'

Per alcune settimane le squadre italiane, comprese quelle di Serie A, possono acquistare giocatori senza contratto. Ma le occasioni sono poche.

Dalle 00:00 di martedì 4 febbraio le squadre italiane di Serie A non possono più acquistare giocatori da altri team, siano essi connazionali o esteri. Il calciomercato è 'chiuso' a livello generale, ma non completamente. La Serie A può infatti cedere i propri giocatori nei mercati esteri ancora aperti (in Turchia ad esempio) e continuare ad acquistare calciatori, a patto che questi siano senza squadra. Tradotto, gli svincolati.

Come ogni anno, infatti, al termine della sessione di gennaio/inizio febbraio, le squadre possono continuare a migliorare la propria squadra o correre ai ripari in caso di infortuni improvvisi andando a pescare tra i calciatori che da pochi giorni o da diversi mesi sono alla ricerca di una società con cui proseguire la propria carriera.

Ed è ciò che potrebbe succedere in Serie A, B o C nelle prossime settimane. Poche.