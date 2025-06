Il Milan non perde di vista Ricci: contatto con l'agente del centrocampista del Torino

Non solo Modric: il Milan ripensa anche a Samuele Ricci per rinforzare un centrocampo bisognoso di restyling.

Sono giorni particolarmente intensi per il calciomercato del Milan, sia in entrata che in uscita: Reijnders è stato ufficialmente ceduto al Manchester City, mentre Musah è finito nel mirino del Napoli di Conte.

Come facilmente intuibile, il centrocampo è il reparto maggiormente finito sotto la lente d'ingrandimento: definito l'arrivo a parametro zero di Luka Modric, il direttore sportivo Igli Tare tiene vive anche altre piste.

In primis quella che conduce a Samuele Ricci, già sondata in passato e pronta a tornare di stretta attualità.