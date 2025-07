Laurienté è del Sunderland, accordo trovato: formula, cifre e quanto guadagna il Sassuolo

L'esterno di Grosso saluta l'Italia dopo la promozione in Serie A col Sassuolo: raggiungerà Le Fée e Ghisolfi al Sunderland.

Armand Laurienté saluta il Sassuolo e saluta pure l'Italia: è fatta per l'approdo dell'esterno offensivo francese al Sunderland, formazione che poche settimane fa si è guadagnata il ritorno in Premier League.

L'operazione è conclusa, come rivelato in prima istanza da Le Parisien. Sassuolo e Sunderland hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Laurienté, che ora viaggerà in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con i Black Cats.

Laurienté lascia così il Sassuolo dopo aver contribuito all'immediato ritorno in Serie A della formazione di Fabio Grosso, retrocessa 12 mesi prima ma capace di abbandonare immediatamente il purgatorio della serie cadetta.