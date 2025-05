Calciomercato - Chiesa può già lasciare il Liverpool: il ritorno in Serie A è possibile, Napoli e Milan sullo sfondo

Dopo una stagione trascorsa ai margini del club campione d'Inghilterra, il classe 1997 potrebbe aprire ad un immediato ritorno in Italia.

L'ingresso in campo contro il Chelsea, nel corso della ripresa, ha consentito a Federico Chiesa di toccare quota 5 presenze ufficiali in Premier League e, regolamento alla mano, di ottenere il diritto a ricevere la medaglia di campione d'Inghilterra dopo il trionfo dei Reds in campionato.

Una magra, magrissima consolazione per l'ex Fiorentina e Juventus che, salvo rarissime eccezioni, è sempre rimasto ai margini della squadra campione d'Inghilterra, accumulando un minutaggio ridotto al lumicino.

L'articolo prosegue qui sotto

Score che, ovviamente, non può soddisfare il classe 1997 che, per forza di cosa, ha perso anche la Nazionale e che ora è chiamato a muovere i passi giusti per definire il miglior futuro possibile che, ad anni 28, deve rilanciare le sue quotazioni finite inevitabilmente al ribasso negli ultimi mesi. E sullo sfondo il ritorno in Italia potrebbe prendere corpo.