Marin lascia il Cagliari per l'AEK, stavolta niente prestito: cessione ufficiale

Cessione a centrocampo per il Cagliari, che ha ceduto Marin all'AEK Atene: finisce definitivamente l'avventura in Sardegna.

Răzvan Marin lascia la Serie A a titolo definitivo. Il centrocampista rumeno, che aveva già lasciato Cagliari per un prestito biennale Empoli, è stato infatti ceduto ufficialmente all'AEK Atene, club greco impegnato in Europa nella stagione 2025/2026.

La cessione è stata confermata dallo stesso club ellenico nella serata di mercoledì, quando il Cagliari era impegnato in Austria per l'amichevole persa contro il Galatasaray per 3-1. Le cessione di Marin che divide i tifosi arriva però nell'ambito di una strategia rossoblù con altre pedine su cui puntare, da Prati al giovane Liteta, passando per capitan Deiola, Adopo e il nuovo arrivato Folorunsho.

"Il Cagliari Calcio comunica la cessione all’AEK a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Razvan Marin" la nota dei rossoblù, che allo stesso modo hanno confermato il trasferimento del giocatore arrivato in città nel 2020.