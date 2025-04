Calcio in tv oggi: un venerdì 18 aprile decisivo in Serie C, in palio Serie B e playoff

Alle 20:00 si gioca la penultima giornata del girone A di Serie C: tutte le partite sono disponibili in tv su Sky e NOW.

Playoff di Serie C più vicini e chiusura del campionato regolare oramai imminente. Oggi si gioca la 37esima giornate del girone A, che definirà ulteriormente le ultime qualificate ai playoff, le retrocesse e le squadre che prenderanno parte ai playout. Il punto più importante, però, è quello della promozione diretta in Serie B che il Padova capolista potrebbe già raggiungere.

Alle ore 20:00 di stasera, le partite di Serie C (girone A) prevedono anche quella tra la prima in classifica Padova e l'Union Clodiense, mentre l'inseguitrice Vicenza ospita la Triestina per le residue speranze di controsorpasso ai danni del corregionali dopo il sorpasso del 36esimo turno.

Il clou di questa sera in tv è il girone A di Serie C, in diretta in abbonamento su Sky e NOW.