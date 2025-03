Calcio in lutto, morto a 47 anni Radisa Ilic: l'ex portiere del Partizan è caduto dal balcone, ipotesi suicidio

Austria vs Serbia

L'ex portiere è scomparso in circostanza tragiche: si è lanciato dal 4° piano a causa di una serie di sofferenze personali vissute negli ultimi anni.

Il calcio serbo è in lutto. A soli 47 anni, Radisa Ilic, ex portiere del Partizan Belgrado e della nazionale serba, è venuto a mancare in circostanze drammatiche.

La sua morte, avvenuta a Bajina Basta, la sua città natale, ha sconvolto l'intero mondo sportivo serbo e oltre.

Ilic è stato trovato privo di vita dopo essere caduto dal balcone del quarto piano dell'abitazione in cui viveva con la madre.

Le prime indagini, confermate dai media locali, ipotizzano che l'ex calciatore si sia tolto la vita, lasciando una scia di interrogativi e profondo dolore.