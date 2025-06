I calciatori liberati dalle squadre di Serie A il 30 giugno: contratto non rinnovato o fine prestito, tutti i nomi

L'elenco dei calciatori che hanno salutato i club di A in cui hanno giocato nel 2024/2025: chi ha esaurito il proprio contratto, i fine prestito e chi non è stato riscattato.

Il 30 giugno, come ogni anno, rappresenta la deadline della stagione calcistica.

Tutte le squadre vedono concludersi i rapporti con diversi calciatori, chi per fine contratto e chi per fine prestito.

Anche in Serie A, il mercato estivo - che aprirà ufficialmente i battenti martedì 1º luglio - porterà con sé profonde novità: di seguito, per ciascuna formazione del massimo campionato, vediamo i nomi di coloro i quali sono stati liberati in quanto non è stato prolungato l'accordo che li legava alla società in questione oppure poiché non sono stati riscattati dopo avervi militato a titolo temporaneo.