Calafiori piace sempre più alla Juventus: spunta la possibile contropartita per il Bologna

Il difensore rossoblu è sul taccuino di Giuntoli per l'estate, la Juventus avrebbe anche individuato la possibile contropartita.

Riccardo Calafiori ha conquistato davvero tutti, sono infatti bastati pochi mesi al difensore del Bologna per finire al centro dell'attenzione.

Tanto che Spalletti ha fatto capire chiaramente come Calafiori venga tenuto in seria considerazione per un posto sull'aereo verso Euro 2024.

La prossima estate, però, potrebbe essere importante anche in chiave mercato dato che i club interessati all'acquisto di Calafiori aumentano col passare delle settimane.

Uno di questi sarebbe la Juventus, sempre attenta ai giovani talenti, specie se italiani.