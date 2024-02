La Juventus pensa a Calafiori: il piano per portarlo a Torino

Il difensore del Bologna piace al club bianconero: prossimi mesi decisivi per il suo acquisto dai rossoblù.

Che la Juventus ragioni sul calciomercato operando tra presente e futuro è cosa assai nota, ormai: il club bianconero, però, nonostante non sia finita la sessione invernale, guarda già a quella estiva.

Il nome in cima alla lista per luglio è quello di Riccardo Calafiori: secondo Sky Sport, infatti, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a muovere i primi passi per il difensore del Bologna.

Un nome che rafforzerebbe la linea difensiva della formazione di Massimiliano Allegri, anche in relazione al possibile ritorno in Europa.