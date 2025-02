L'Arsenal è in totale emergenza nel reparto offensivo, ora Arteta non esclude di utilizzare Calafiori come attaccante.

Riccardo Calafiori nuovo attaccante dell'Arsenal? No, non è uno scherzo ma la clamorosa ipotesi lanciata da Mikel Arteta. I Gunners sono alle prese con una situazione di totale emergenza nel reparto offensivo e per questo il tecnico sta studiando soluzioni alternative. Tra questa anche la possibilità di schierare l'ex difensore del Bologna in una posizione quasi inedita.