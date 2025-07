Caicedo tra infortunio e finale: può essere l'arma in più del Chelsea contro il PSG

Il Chelsea spera di potersi affidare ad un Moises Caicedo in stato di grazia per contenere il centrocampo super del PSG: l'ecuadoriano è in dubbio per guai fisici.

Le esigue speranze del Chelsea di vincere la finale del Mondiale per club contro l'inarrestabile PSG dipendono dal mostruoso Moises Caicedo: i Blues devono pregare che il loro solido centrocampista sia in forma. L'ecuadoriano rappresenta la speranza più grande per fermare una delle migliori squadre in circolazione, ma i Blues sono in ansia per le sue condizioni fisiche. Caicedo, in stato di grazia, detiene la chiave delle esigue speranze del Chelsea nel match di domenica sera.