Cagliari-Venezia probabili formazioni, chi gioca e le ultime su Viola, Yeboah, Gaetano e Oristanio

Cagliari vs Venezia

Nicola deve rinunciare allo squalificato Pavoletti, Di Francesco non può contare sull'infortunato Conde per Cagliari-Venezia.

Il Cagliari è vicino alla salvezza, ma ora anche il Venezia è più vicino ad ottenerla. La partita di domenica sera di scena all'Unipol Domus è la più importante nella stagione di entrambe, considerando che con una vittoria la permanenza in Serie A sarebbe certa per i padroni di casa e ad un passo per gli ospiti.

Di Francesco torna a Cagliari per provare a fare uno scherzetto alla sua vecchia squadra, privo di Conde, Duncan, Svoboda e con alcuni dubbi di formazione. Per Nicola, invece, c'è il team praticamente al completo eccezion fatta per lo squalificato Pavoletti.

Attualmente il Cagliari si trova 14esimo con 33 punti, mentre il Venezia ne ha ottenuto fin qui 29. Ben diverso, però, l'ultimo periodo delle due squadre, considerando come il team isolano abbia fatto registrare appena tre punti in cinque turni, a fronte di otto per gli avversari di domenica.