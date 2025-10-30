Cagliari-Sassuolo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Un buon punto ottenuto in trasferta e quando tutto sembrava perduto, una sconfitta di misura in casa. Turno infrasettimanale valido per il nono turno di Serie A per Cagliari e Sassuolo, di fronte a pochi giorni dal rispettivo risultato di Verona (2-2) e del Mapei (0-1).

Vicinissime in classifica, con il Sassuolo a dieci punti e il Cagliari subito dopo a nove, le due squadre si affrontano in un match fondamentale dal punto di vista della graduatoria e della possibile, eventuale futura salvezza. L'ultimo periodo non ha sorriso agli uomini di Pisacane, partiti benissimo in campionato ma reduci da quattro match senza vittoria, mentre al contrario quelli di Grosso hanno ottenuto ben sette punti nello stesso periodo.

Dopo la retrocessione del Sassuolo, la sfida dell'Unipol Domus non si è disputata lo scorso anno, ragion per cui il precedente più vicino nel tempo risulta essere quello del 2023/2024: a Cagliari finì, nel dicembre di due anni fa, 2-1 per i rossoblù.

In questa pagina tutte le info su Cagliari-Sassuolo, dal come vederla in tv e streaming alle formazioni scelte dai due allenatori.