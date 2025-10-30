Pubblicità
Idrissi Verona Cagliari Serie A
Francesco Schirru

Cagliari-Sassuolo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Turno infrasettimanale in Serie A, il Cagliari di Pisacane ospita in Sardegna il Sassuolo di Grosso. Ecco tutte le informazioni su come vedere la partita e le formazioni.

Un buon punto ottenuto in trasferta e quando tutto sembrava perduto, una sconfitta di misura in casa. Turno infrasettimanale valido per il nono turno di Serie A per Cagliari e Sassuolo, di fronte a pochi giorni dal rispettivo risultato di Verona (2-2) e del Mapei (0-1). 

Vicinissime in classifica, con il Sassuolo a dieci punti e il Cagliari subito dopo a nove, le due squadre si affrontano in un match fondamentale dal punto di vista della graduatoria e della possibile, eventuale futura salvezza. L'ultimo periodo non ha sorriso agli uomini di Pisacane, partiti benissimo in campionato ma reduci da quattro match senza vittoria, mentre al contrario quelli di Grosso hanno ottenuto ben sette punti nello stesso periodo.

Dopo la retrocessione del Sassuolo, la sfida dell'Unipol Domus non si è disputata lo scorso anno, ragion per cui il precedente più vicino nel tempo risulta essere quello del 2023/2024: a Cagliari finì, nel dicembre di due anni fa, 2-1 per i rossoblù.

In questa pagina tutte le info su Cagliari-Sassuolo, dal come vederla in tv e streaming alle formazioni scelte dai due allenatori.

  • CAGLIARI-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Cagliari-Sassuolo

    • Data: giovedì 30 ottobre 2025

    • Orario: 18.30

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-SASSUOLO

    CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Idrissi, Ze Pedro, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Zappa; Folorunsho, Esposito; Borrelli. All. Pisacane

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Laurientè, Pinamonti, Volpato. All. Grosso

  • ORARIO CAGLIARI-SASSUOLO

    La partita tra Cagliari e Sassuolo valida per il turno infrasettimanale di Serie A si giova giovedì 30 ottobre alle 18:30.

    La sfida dell'Unipol Domus di Cagliari è di fatto l'ultima del nono turno, che si concluderà poche ore più tardi con Pisa-Lazio delle ore 20.45.

  • DOVE VEDERE CAGLIARI-SASSUOLO IN TV

    • DAZN

    Cagliari-Sassuolo si può vedere in diretta tv esclusiva su Dazn. Tramite l'app del servizio, infatti, è possibile guardare la partita del nono turno di Serie A live nella serata di giovedì.

    Chi ha sottoscritto l'abbonamento zona Dazn può comunque seguire la partita del Cagliari anche sul satellite e in particolare sul canale numero 214 denominato Dazn 1.

  • CAGLIARI-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    L'unico modo per vedere Cagliari-Sassuolo, non disponibile alla visione gratis e in chiaro, è quella di avere un abbonamento a Dazn.

    Anche nel 2025/2026 Dazn trasmette tutta la Serie A in streaming tramite l'app e il sito ufficiali: basta accedere al portale, digitare 'Cagliari' o 'Sassuolo' e assistere all'evento via cellulare, tablet o computer.

    La stagione del Cagliari proseguirà il 3 novembre con la trasferta di Roma contro la Lazio, mentre il Sassuolo ospiterà il Genoa nello stesso giorno.

