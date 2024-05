Cagliari-Lecce dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida salvezza tra Cagliari e Lecce nel 35° turno di Serie A: tutte le info su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

Si accende ulteriormente la lotta per non retrocedere in una Serie A che ha già offerto qualche verdetto: non quello di tutte le tre squadre retrocesse (solo la Salernitana è aritmeticamente in B), un gruppo di cui Cagliari e Lecce sperano di non far parte.

Sfida salvezza in Sardegna nel 35° turno: salentini più tranquilli grazie ai 36 punti in classifica, quattro in più rispetto al bottino dei sardi che vogliono dare un seguito ai numeri positivi fatti registrare tra le mura amiche.

1-1 nel confronto andato in scena al 'Via del Mare' il 6 gennaio: vantaggio dei padroni di casa con Gendrey, a cui rispose Oristanio durante la ripresa.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Cagliari-Lecce: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.