Cagliari infastidito nella notte a Napoli, Nicola: "È il bello di essere avversari"

Notte turbolenta per il Cagliari a Napoli, Nicola non fa drammi: "Fa tutto parte del gioco, i tifosi fanno il tifo per la loro squadra".

Serata decisiva per le sorti dello Scudetto: Napoli e Inter si giocano il titolo di squadra campione d'Italia all'ultima giornata di questo entusiasmante campionato. Partenopei padroni del loro destino: in caso di successo al 'Maradona' contro un Cagliari già salvo si fregerebbero del quarto Scudetto della loro storia, a prescindere dal risultato dei rivali nerazzurri in quel di Como. Proprio la squadra sarda è andata incontro a una notte turbolenta in hotel, complice il disturbo portato dai tifosi del Napoli a meno di 24 ore di una sfida cruciale per tutto il club azzurro. L'articolo prosegue qui sotto