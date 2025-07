Cagliari-Galatasaray dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida il Galatasaray campione di Turchia in amichevole: ecco come seguire il match in diretta tv e in streaming.

Amichevole di lusso per il Cagliari, con la formazione sarda guidata da Pisacane che sfida i campioni di Turchia del Galatasaray. Per la formazione sarda si tratta del secondo test estivo dopo la vittoria per 3-1 contro l'Ospitaletto, formazione neopromossa in Serie C, nella prima uscita stagionale. L'articolo prosegue qui sotto In vista della seconda gara pre-stagionale il livello si alza in maniera molto sensibile: il Cagliari sfiderà il Galatasaray che proprio nelle ultime ore ha definito l'acquisto di Victor Osimhen. Tutto su Cagliari-Galatasaray: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.