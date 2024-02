Il Cagliari ha firmato la protesi per un bambino vietnamita che non può più usare un braccio: la storia tra Sardegna e Vietnam

La storia di Chung, bambino che ha perso l'uso del braccio dopo una brutta caduta, è arrivata fino ai giocatori del Cagliari: firme e maglietta.

Chung, 14enne vietnamita vittima di una brutta caduta, ha ricevuto un regalo da Cagliari e dal Cagliari per poter continuare ad utilizzare il braccio sinistro dopo aver rimediato una frattura. Di cosa parliamo? Dell'iniziativa rossoblù per permettere ad un adolescente vietnamita di avere un futuro meno complicato.

Chung non ha infatti avuto la possibilità di curare immediatamente l'arto dopo la caduta dall'albero (arrivata mentre cercava di imitare Spider-Man) e per questo la frattura ha rischiato di compromettere gravemente la sua vita.

In questa storia interviene così una volontaria cagliaritana di E-ducare, Marta Spiga, impegnata proprio in Vietnam. Tornata in Sardegna, ha raccontato la triste storia di Chung, arrivata di fatto fino alla manager del laboratorio di fabbricazione digitale FabLab Francesca Mereu.

Quest'ultima ha così deciso di creare due prototipi per dei tutori ortopedici in grado di dare una nuova possibilità a Chung. Ma che centra la squadra di Ranieri in tutto questo?