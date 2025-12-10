Pubblicità
Cagliari esultanzaGetty Images
Francesco Schirru

Cagliari, chi è Prashant Gupta: è a capo degli investitori insieme a Fiori

Il Cagliari ha annunciato la chiusura dell’operazione che ha portato all’ingresso di un gruppo di investitori guidati da Maurizio Fiori, originario della Sardegna, e da Prashant Gupta, imprenditore di origini indiane.

Non solo Maurizio Fiori: a Cagliari sbarca anche Prashant Gupta, che insieme al dirigente di origine sarda sarà l'altro investitore inserito nel CDA rossoblù. 

Già presente all'Unipol Domus, l'imprenditore è stato annunciato dalla società rossoblù come nuovo membro del consiglio d'amministrazione.

  • LE PRIME PAROLE DI GUPTA

    "Entrare a far parte del Cagliari Calcio rappresenta per noi sia un privilegio che una responsabilità" le parole di Gupta e Fiori trasmesse dal club sardo attraversoo il proprio sito ufficiale. 

    "Questo Club incarna la tradizione, la resilienza e l’orgoglio di un’intera isola. Il nostro impegno sarà volto a farlo prosperare in un contesto calcistico in continua evoluzione. Lavoreremo per creare nuove opportunità di crescita – sia sul campo che fuori – senza mai perdere di vista i valori propri dell’identità del Cagliari. Siamo pronti a supportare il Presidente Giulini e tutta la squadra nel prossimo capitolo di questa storia straordinaria".

  • ALLA SCOPERTA DI GUPTA

    Prashant Gupta è un imprenditore, che come fa sapere il Cagliari, "ha oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli investimenti. È co-fondatore di Lancium Inc., azienda di infrastrutture tecnologiche specializzata nell’integrazione di data center su larga scala nei sistemi elettrici".

    In passato, continua il Cagliari, Gupta "é stato CFO di un family office legato a una delle principali famiglie della Forbes 400, e in precedenza partner e CFO di un hedge fund multi-strategy a Chicago. Laureato con lode in Accounting presso l’Università della Virginia, è stato insignito di una laurea honoris causa dalla Muskingum University, dove si era precedentemente laureato summa cum laude".

    Il ruolo ufficiale nel nuovo CDA del Cagliari è quello di consigliere. Gupta, si legge sul sito del gruppo di investimento NEEM Partners da lui fondato, risiede nella periferia di Chicago con la moglie, con cui è sposato da oltre 25 anni, e i loro quattro figli.

    Prashant è co-fondatore e membro del consiglio di amministrazione di dais, Inc. dais, società "specializzata nell'orchestrazione dell'intelligenza artificiale con sicurezza e governance integrate per soluzioni di livello aziendale. Il suo framework deterministico per la sicurezza dei dati protegge le informazioni sensibili accelerando al contempo lo sviluppo e l'adozione dell'intelligenza artificiale, consentendo l'innovazione senza compromettere la sicurezza".

  • GLI ALTRI INVESTITORI

    Oltre al vicepresidente Maurizio Fiori e Prashant Gupta, il nuovo gruppo di investitori che ha deciso di puntare sul Cagliari include "profili di alto livello del mondo dello sport e del business internazionale" scrive il Cagliari. 

    "La loro esperienza, unita al contributo di altri investitori statunitensi, è destinata a rafforzare il profilo internazionale del Cagliari, potenziare le opportunità commerciali e supportare gli obiettivi sportivi di lungo termine della società".

    L'arrivo degli investitori è stato annunciato a novembre, a pochi giorni dalla conferma del contributo regionale per la realizzazione del nuovo stadio.

  • IL NUOVO CDA DEL CAGLIARI

    Tommaso Giulini – Presidente 

    Maurizio Fiori – Vice Presidente 

    Carlo Catte – Consigliere e Amministratore Delegato 

    Stefano Melis – Consigliere e Amministratore Delegato 

    Prashant Gupta – Consigliere 

    Fedele Usai – Consigliere

    Nicola Riva sarà ambasciatore, mentre Giangiacomo Ibba, Alessandro Manunta e Stefano Signorelli non fanno più parte del CDA rossoblù.

