Cagliari, chi è Prashant Gupta: è a capo degli investitori insieme a Fiori

Prashant Gupta è un imprenditore, che come fa sapere il Cagliari, "ha oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli investimenti. È co-fondatore di Lancium Inc., azienda di infrastrutture tecnologiche specializzata nell’integrazione di data center su larga scala nei sistemi elettrici".

In passato, continua il Cagliari, Gupta "é stato CFO di un family office legato a una delle principali famiglie della Forbes 400, e in precedenza partner e CFO di un hedge fund multi-strategy a Chicago. Laureato con lode in Accounting presso l’Università della Virginia, è stato insignito di una laurea honoris causa dalla Muskingum University, dove si era precedentemente laureato summa cum laude".

Il ruolo ufficiale nel nuovo CDA del Cagliari è quello di consigliere. Gupta, si legge sul sito del gruppo di investimento NEEM Partners da lui fondato, risiede nella periferia di Chicago con la moglie, con cui è sposato da oltre 25 anni, e i loro quattro figli.

Prashant è co-fondatore e membro del consiglio di amministrazione di dais, Inc. dais, società "specializzata nell'orchestrazione dell'intelligenza artificiale con sicurezza e governance integrate per soluzioni di livello aziendale. Il suo framework deterministico per la sicurezza dei dati protegge le informazioni sensibili accelerando al contempo lo sviluppo e l'adozione dell'intelligenza artificiale, consentendo l'innovazione senza compromettere la sicurezza".