Cagliari-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La partita più importante dell'anno per Cagliari e Venezia: scopriamo come vederla in tv e su quali formazioni puntano i due allenatori.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Definire Cagliari-Venezia importante sarebbe ampiamente riduttivo. La partita dell'Unipol Domus è semplicemente quella da cui dipende la stagione di entrambe, nonostante ci siano ancora 90 minuti da disputare per entrambe nel 38esimo e ultimo turno di Serie A. In Sardegna, però, ci si gioca quasi tutta la salvezza.

Il Cagliari si è complicato la vita negli ultimi turni, vedendo la propria distanza dal terzultimo posto ormai ridotta a cinque punti. Dopo un lungo inseguimento è uscita dalla zona retrocessione il Venezia, quartultimo a-4 dai rossoblù e deciso a distanziare Lecce ed Empoli, attualmente a -1, il più possibile in vista dell'ultimo turno di Serie A.

Per Cagliari e Venezia, ma non per entrambe, la partita in terra isolana può portare alla matematica salvezza. Una partita che avrà gli occhi di migliaia di persone addosso, con le due tifoserie con il fiato sospeso fino al 90'.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina tutte le info su Cagliari-Venezia, da come vederla in tv alle formazioni previste.