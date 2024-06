Cadena COPE - Joselu cambia squadra: addio al Real Madrid, già scelta la nuova destinazione

L'attaccante spagnolo ha deciso di non restare al Real, che avrebbe voluto riscattarlo dall'Espanyol: il futuro si chiama Arabia Saudita.

Nessuno può rifiutare il Real Madrid, dicono. Eppure qualcuno lo ha fatto: ad esempio Massimiliano Allegri (parole sue) e ora pure Joselu, l'uomo che, di fatto, ha reso possibile la conquista della quindicesima Champions League.

Secondo Cadena COPE, il trentaquattrenne centravanti ha deciso di non proseguire la propria avventura al Real. Sì, ha deciso: perché gli spagnoli avrebbero voluto mantenerlo nella rosa di Carlo Ancelotti anche nella prossima stagione.

Una decisione che fa il paio con un'altra, apparentemente già presa: Joselu avrebbe scelto di andare a giocare in Arabia Saudita, come l'ormai ex compagno Nacho e come tante stelle del pallone europeo.