Cabal ha ragione sulla Juventus in lotta per lo Scudetto? È finita la magia di Conte al Napoli? Cosa può fare la Fiorentina per salvarsi? Il 3X3 di GOAL

Antonio Torrisi - Così si rischia l’implosione. Senza troppi giri di parole: e qualcuno lo riferisca a Juan Cabal e ai giocatori della Juventus. Perché bisogna dirle, le cose: bisogna ammettere che i bianconeri non sono allo stesso livello degli altri, sia sul piano tecnico che del gioco. Almeno per ora, eh. Certo, va pure precisato senza remore che si tratta di una squadra in crescita, ma dire che la vittoria di Bologna “rimette” i bianconeri “a lottare per il campionato”, come spiegato dal difensore colombiano al termine della partita del Dall’Ara, significa riaccendere i fari di un palcoscenico sui cui sembrava essere calato, anche momentaneamente, il sipario per facilitare agli attori e ai tecnici di provare e riprovare scena e coreografie per poi ripresentarsi, al meglio, in futuro al grande spettacolo della lotta Scudetto. Con calma. Senza troppi proclami.

E invece no. E invece eccoci. E invece, nuovamente, si ricade nello stesso errore sul quale era inciampato Luciano Spalletti al suo arrivo. Con una differenza: il tecnico bianconero un po’ di ragione l’aveva a rilanciare le ambizioni tricolore della sua squadra, anche per smuovere qualcosa nell’orgoglio di un gruppo che sembrava smarrito. Ma a questo punto della stagione, con tante partite giocate, e quindi con diverse “prove in mano”, che senso ha dire che la vittoria contro il Bologna “rimette” la Juventus “a lottare per il campionato”? Non ci si rende conto che, facendo così, non si fa troppo il bene dello stesso progetto tecnico (aspetti psicologici compresi)?

E allora torniamo all’incipit: si rischia l’implosione. Perché la realtà è che la differenza con Inter e Napoli è ancora troppo marcata (soprattutto se si pensa alla partita del Maradona, che restituisce i parametri del gap che c’è tra i bianconeri, praticamente mai in gioco se non al momento del pari di Yildiz, e gli azzurri, che hanno dominato tutta la gara), e dire che si può ancora pensare allo Scudetto significa rischiare di illudere una tifoseria che pian piano sta provando a riprendersi, dopo anni difficili, e a ritrovare una dimensione che solo con pazienza e senza proclami può vedere la Juventus di nuovo protagonista.