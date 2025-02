C'è una Lazio con e una senza Castellanos: l'assenza del Taty pesa sui goal segnati e i risultati, la novità Tchaouna e le soluzione per Baroni

La media goal e la percentuale di vittorie calano drasticamente senza l'argentino: dalla novità Tchaouna a Noslin e Pedro, tutte le alternative.

Il grande salto. Un volo spiccato dopo l’addio di Ciro Immobile e i gradi di titolare fisso. Ma non solo.

I numeri parlano chiaro: per la Lazio di Marco Baroni, il Taty Castellanos rappresenta molto più del centravanti titolare.

Paradossalmente, l’assenza dell’argentino per infortunio ha evidenziato la sua importanza nello sviluppo del gioco offensivo della formazione biancoceleste.

Un aspetto reso ancor più noto dai dati della squadra capitolina, sia in termini di goal realizzati che di risultati ottenuti.

Questa sera la Lazio scenderà in campo per affrontare l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia e uno dei nodi principali in casa biancoceleste riguarda proprio il forfait di Taty Castellanos e come sostituirlo.