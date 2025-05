C’è la finale di Coppa Italia, Conceiçao spinge il Milan: “Annata difficile, vogliamo regalare una soddisfazione”

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore portoghese dei rossoneri in vista della finale di Coppa Italia, in programma domani all'Olimpico.

La finale di Coppa Italia è alle porte, e il Milan è pronto a giocarsi il secondo titolo stagionale dopo la Supercoppa Italiana. Alla vigilia della sfida decisiva contro il Bologna, l’allenatore Sergio Conceiçao ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Olimpico insieme al capitano Mike Maignan, mostrando concentrazione e fiducia nei propri mezzi. Il successo per 3-1 ottenuto in campionato solo pochi giorni fa contro i rossoblù dà morale ai rossoneri, che ora sognano di chiudere al meglio una stagione fatta di alti e bassi, ma comunque vincente. L'articolo prosegue qui sotto In palio non c'è solo la gloria nazionale: la squadra che alzerà la Coppa conquisterà anche un posto diretto nei gironi di Europa League.