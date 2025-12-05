C'è chi fischia e c'è chi applaude: Spalletti-Napoli, reunion divisiva

Su un simbolo del Napoli che passa alla Juve, la croce nera è pressoché scontata. Lo si è visto in tempi recenti coi vari Quagliarella (prima che venisse fuori la tremenda vicenda di stalking), Higuain, Sarri e c'è chi si appresta e trasferire le medesime vibes su Spalletti: sì, perché chi sceglie Madama dopo aver fatto grandi gli azzurri indossa automaticamente i panni del 'Giuda', di colui che rinnega quanto fatto e sbandierato sotto al Vesuvio.

Una visione limitata e limitante che più d'un tifoso partenopeo possiede senza controllo, sversandola ogni qualvolta un personaggio amato e idolatrato si ripresenta a Fuorigrotta con un'altra maglia o panchina invise.

Ma a fronte di ciò si registra - per fortuna - chi non fa prevalere inutili e superficiali rancori ed è pronto ad applaudire l'allenatore del terzo Scudetto, garantendogli eterna riconoscenza e gratitudine per l'impresa compiuta e griffata il 4 maggio 2023.

Da "traditore" a "grazie lo stesso" il passo è breve, il gap è sottile, le menti spaziano a caccia di una linea emotiva da seguire: Spalletti al timone della Juve a molti fa male quanto fecero male il resto degli ex volati - seduta stante o dopo un lasso di tempo - a Torino sponda bianconera, mentre la gente che non dimentica (pur con qualche macchia legata allo step scelto dal diretto interessato) lascia immutato il ricordo di quel biennio culminato in un campionato che Napoli non celebrava dall'era Maradona.