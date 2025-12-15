Burn del Newcastle è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo aver subito una lesione alle costole: "Difficoltà respiratorie"

Il tecnico del Newcastle Eddie Howe, dopo la sconfitta per 1-0, ha dichiarato ai giornalisti che gli chiedevano aggiornamenti sulle condizioni di Burn: "A metà partita aveva difficoltà a respirare. Era un problema serio. Dan Burn è andato in ospedale per un controllo alle costole, speriamo stia bene".

Il manager dei Magpies ha aggiunto: "Purtroppo per noi, stiamo perdendo giocatori in una zona del campo e la nostra linea difensiva è sotto pressione. Abbiamo diversi assenti e quindi perdere un altro giocatore importante come Dan è stato un duro colpo oggi. Non so quanto sia grave. Sembra un problema alle costole. È andato in ospedale per farsi controllare. Ma è stato un duro colpo per noi perché Dan è sempre stato un giocatore presente".

Craig Hope del Daily Mail ha affermato che Burn ha subito una frattura alle costole e che il difensore centrale, alto 2 metri, salterà sicuramente le prossime settimane di Premier League.