Getty
Burn del Newcastle è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo aver subito una lesione alle costole: "Difficoltà respiratorie"
L'infortunio contro il Sunderland
Il difensore centrale Burn ha dovuto lasciare il campo al 42° minuto di una partita molto combattuta a Wearside. All'epoca non era chiaro quanto fosse grave il colpo che aveva subito, ma alla fine del primo tempo ansimava in cerca d'aria.
Si è deciso rapidamente di portare Burn in ospedale. Si è infortunato durante uno scontro con la stella dei Black Cats Nordi Mukiele. Il difensore del Sunderland, che ha ricevuto un cartellino giallo, sembra averlo colpito al ginocchio mentre lottava per il pallone con il suo avversario nel derby. Burn ha inizialmente continuato a giocare dopo aver ricevuto le cure, ma è caduto di nuovo e alla fine ha dovuto essere sostituito.
- Getty
In ospedale per sottoporsi a esami diagnostici
Il tecnico del Newcastle Eddie Howe, dopo la sconfitta per 1-0, ha dichiarato ai giornalisti che gli chiedevano aggiornamenti sulle condizioni di Burn: "A metà partita aveva difficoltà a respirare. Era un problema serio. Dan Burn è andato in ospedale per un controllo alle costole, speriamo stia bene".
Il manager dei Magpies ha aggiunto: "Purtroppo per noi, stiamo perdendo giocatori in una zona del campo e la nostra linea difensiva è sotto pressione. Abbiamo diversi assenti e quindi perdere un altro giocatore importante come Dan è stato un duro colpo oggi. Non so quanto sia grave. Sembra un problema alle costole. È andato in ospedale per farsi controllare. Ma è stato un duro colpo per noi perché Dan è sempre stato un giocatore presente".
Craig Hope del Daily Mail ha affermato che Burn ha subito una frattura alle costole e che il difensore centrale, alto 2 metri, salterà sicuramente le prossime settimane di Premier League.
Diversi difensori assenti
Burn ha giocato tutte le 16 partite di Premier League del Newcastle in questa stagione, tranne una. La sua unica assenza è stata nella partita contro il Manchester City del 22 novembre, quando ha scontato una giornata di squalifica dopo aver ricevuto cinque cartellini gialli. Ha anche giocato da titolare in tutte e sei le partite di Champions League dei Magpies nel 2025-26.
Sven Botman, l'altra opzione del Newcastle come difensore centrale sinistro, non gioca da titolare dal 9 novembre, quando è sceso in campo contro il Brentford. Ha avuto un problema alla schiena, ma potrebbe tornare in campo nella partita casalinga contro il Chelsea il prossimo fine settimana.
William Osula ed Emil Krafth sono stati esclusi a tempo indeterminato rispettivamente per infortuni alla caviglia e al ginocchio, mentre il veterano terzino Kieran Trippier, il cui contratto sta per scadere, non dovrebbe tornare prima di gennaio e il portiere Nick Pope ha saltato cinque partite per un problema all'inguine.
Il centrocampista brasiliano Joelinton è tornato nella rosa dei Magpies per la partita contro il Sunderland, con un certo sollievo sul fronte infortuni, ma è rimasto in panchina allo Stadium of Light.
- Getty
Il calendario del Newcastle
Il Newcastle ha subito una sconfitta di misura nel primo derby Tyne-Wear della Premier League dal 2016, grazie a un bizzarro autogol dell'attaccante tedesco Nick Woltemade, che ha superato Aaron Ramsdale con un colpo di testa all'inizio del secondo tempo.
I Magpies hanno faticato a trovare il ritmo in un'atmosfera vivace, con Howe che ha ammesso che speravano di mettere in campo una prestazione molto migliore contro i loro vecchi avversari.
Ha dichiarato: "Ci resterà l'amaro in bocca per molto tempo. Sappiamo che la nostra prestazione non è stata all'altezza delle nostre aspettative. Abbiamo difeso abbastanza bene, ci sono state pochissime occasioni per entrambe le squadre, ma l'unico momento importante è andato a nostro sfavore. È stato un goal bizzarro da subire.
"Le critiche arrivano dopo ogni sconfitta, ma questa volta saranno più forti e più intense a causa dell'importanza della partita. Mi dispiace per la prestazione, davvero, per la mancanza di azioni sotto porta, per la mancanza di quell'attacco clinico di cui andiamo fieri".
Il Newcastle è al 12° posto nella classifica della Premier League, ma a soli quattro punti dalla zona Champions. Mercoledì affronterà il Fulham nei quarti di finale della Carabao Cup, cercando di difendere il trofeo, e dovrà aspettare fino a marzo prima di avere la possibilità di rifarsi nel derby contro i vicini del Sunderland.
