Il retroscena del difensore del Napoli: "Quando mi ha cercato l'Atalanta ne ho parlato in famiglia, quando è arrivata la Juve ho deciso da solo".

Alessandro Buongiorno, attualmente fermo ai box per infortunio, punta dichiaratamente a vincere il suo primo Scudetto con la maglia del Napoli.

In attesa del rush finale che mette in palio il tricolore, il difensore classe 1999 ha parlato in esclusiva a La Stampa, ammettendo che prima del suo passaggio in azzurro altre squadre della Serie A avevano bussato alla sua porta.

Di seguito le dichiarazioni di Buongiorno.