Buffon sulla finale di Champions tra PSG e Inter: "Spero che possa vincere Donnarumma"

L'ex portiere parla dell'ultimo atto europeo: "L'Inter ha almeno il 50% di possibilità di vincere, Sommer ha disputato una stagione eccezionale".

L'Europa e il resto del mondo si fermano per un evento di portata globale: la finale di Champions League è pronta a prendersi la scena dopo una lunga attesa fatta di pronostici e sensazioni più o meno positive da parte dei tifosi.

PSG e Inter in campo a Monaco di Baviera per realizzare il rispettivo sogno di gloria: parigini a caccia del primo successo in assoluto nella competizione, per i nerazzurri sarebbe invece il quarto, a due anni dal k.o. nella finale di Istanbul contro il Manchester City.

Dell'ultimo atto della competizione regina ha parlato Gianluigi Buffon nel corso dell'intervista rilasciata ad 'AS': da parte dell'ex portiere l'investitura al suo erede Gianluigi Donnarumma, definito "il miglior portiere al mondo" dal classe 1978.