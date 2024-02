Buchanan debutta con l'Inter: ovazione di San Siro al suo ingresso in campo

L'esterno canadese ha esordito in gare ufficiali con l'Inter: entrato al 77' al posto di Bastoni, è stato accompagnato dagli applausi dei tifosi.

Tutto facile per l'Inter contro la Salernitana. I nerazzurri si sono imposti a San Siro sbrigando la pratica in soli 40 minuti, ovvero il tempo sufficiente alla squadra di Simone Inzaghi per segnare tre goal e chiudere il match a tripla mandata.

Nella ripresa, dunque, il tecnico interista ha concesso minutaggio a diversi giocatori, facendo invece riposare i titolarissimi in vista della sfida di Champions League in programma martedì, sempre al Meazza, contro l'Atletico Madrid.

E così, nella seconda frazione di gioco, c'è stato spazio anche per Tajon Buchanan, che ha avuto l'occasione per trovare i primi minuti ufficiali in maglia nerazzurra.