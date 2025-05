Bruno Fernandes disturbato da Sannadi prima del rigore: il portoghese del Manchester United non si scompone e segna, poi arriva la doppietta

Athletic Bilbao vs Manchester United

L'attaccante dell'Athletic ha infastidito il fantasista dello United prima del penalty: il lusitano è rimasto freddo e non ha sbagliato.

Il Manchester United è ad un passo dall'approdo alla finalissima di Europa League.

Allo stadio San Mames, ovvero il teatro che ospiterà l'atto finale del torneo, i Red Devils hanno letteralmente travolto i padroni di casa dell'Athletic Bilbao con un roboante 0-3.

A segno, per la squadra di Amorim, sono andati Casemiro, allo scoccare della mezz'ora, e Bruno Fernandes, autore di una doppietta e grandissimo protagonista del match. Il portoghese è stato coinvolto anche in un singolare siparietto con un avversario, il quale ha provato in tutti i modi a destabilizzare il fantasista dello United prima dell'esecuzione di un calcio di rigore.