Messaggio chiaro dell'ad del Brugge Bob Madou: "Ci siamo incontrati con il Milan per cortesia, diamo per scontato che rimanga".

Una risposta finalmente il Milan l'ha avuta dal Brugge per Ardon Jashari anche se non è stata quella che sperava. Il club belga ha mandato un messaggio sia al club rossonero che al giocatore attraverso le parole dell'amministratore delegato, Bob Madou, intervistato da Het Laatste Nieuws.

Il dirigente del club belga ha spiegato in maniera approfondita la situazione e quale sia la posizione del Brugge per quanto riguarda il centrocampista svizzero.

Il Brugge ha evidenziato come non siano arrivate offerte ritenute all'altezza per Jashari e che quindi rimarrà in squadra per un'altra stagione, confermando però di aver incontrato il Milan.

L'articolo prosegue qui sotto

Cosa può succedere adesso? C'è ancora spazio per portare avanti l'operazione?