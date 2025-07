Il Club Brugge su Aleksandar Stankovic per sostituire Jashari: l'intreccio di mercato tra Inter e Milan

La cessione di Jashari al Milan costringerebbe il Brugge a trovare un sostituto: l'obiettivo è il talento dell'Inter.

Inter e Milan possono entrare in un intreccio di mercato, non in un'operazione che le vede coinvolte tra loro direttamente ma con il Club Brugge in mezzo ai due club milanesi.

Il club rossonero infatti sta continuando il pressing per arrivare ad Ardon Jashari, cercando di accontentare le elevate richieste del Brugge. Se l'operazione andasse in porto, allora la società belga dovrebbe trovare un sostituto all'altezza e si sta già muovendo sul mercato.

Tra gli obiettivi, come riportato da Fabrizio Romano, ci sarebbe anche Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2004 dell'Inter. La trattativa Milan-Brugge per Jashari quindi interessa anche i nerazzurri. Di seguito tutti i dettagli delle due operazioni.