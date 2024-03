Brighton-Roma 1-0, cronaca, tabellino e voti: Welbeck a giro, ma ai quarti ci va De Rossi

La Roma accede ai quarti di Europa League nonostante il k.o. di Brighton: la gemma di Welbeck non basta a De Zerbi per la rimonta.

Missione compiuta per la Roma, ancora una volta tra le migliori otto squadre dell'Europa League: dopo il largo 4-0 dell'andata, i giallorossi si concedono il lusso di una sconfitta contro il Brighton che non cambia la sostanza di una qualificazione nel complesso più che meritata. Riposo assoluto per Dybala, rimasto in panchina per l'intera durata dell'incontro.

I 'Seagulls' partono forti, con l'obiettivo di regalarsi quantomeno una flebile speranza in ottica qualificazione: tanti attacchi alla porta di Svilar che però non deve sporcarsi più di tanto i guantoni, complice la tranquilla gestione difensiva di Mancini e compagni.

Il goal, al contrario, lo trova Azmoun con una giocata super: l'iraniano anticipa in acrobazia van Hecke e beffa Verbruggen con un pallonetto, ma Zwayer annulla tutto dopo aver ravvisato un gioco pericoloso ai danni del difensore olandese. La Roma si culla un po' troppo sul largo vantaggio conquistato una settimana fa all'Olimpico e viene punita dalla gemma di Welbeck, che infonde nuova linfa alla spinta dell'AMEX Stadium.

Una carica emotiva che però non si traduce nel risultato sperato da De Zerbi e dal suo popolo, spaventato dalla percussione di Spinazzola che stampa il palo dopo un'ottima azione personale. I riflessi di Svilar sono decisivi per negare il raddoppio ad Adingra e Ansu Fati, oltre che per evitare un finale ulteriormente infuocato di cui non si sarebbe sentito il bisogno.