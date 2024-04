Brighton-Manchester City dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Brighton e Manchester City a confronto nel recupero della 29ª giornata di Premier League: ecco dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Brighton e Manchester City si sfidano nel match valido per il recupero del 29° turno di Premier League.

La partita, prevista inizialmente per il 17 marzo, era stata rinviata a causa dei ravvicinati impegni dei club inglesi in FA Cup.

La squadra di De Zerbi, reduce dall'1-1 con il Burnley penultimo, non vince in campionato da quattro partite e in classifica staziona al decimo posto con 44 punti.

I Citizens, invece, dopo aver conquistato la finale di FA Cup vuole riprendersi anche la vetta della Premier, dopo il virtuale sorpasso incassato da Liverpool e Arsenal.

Tutto su Brighton-Manchester City: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.