Brescia-Spezia speciale per Paghera: in campo dopo la morte della madre, a lui la fascia da capitano

Circa mezz'ora di gioco intensa per il giocatore del Brescia, che ha raccolto l'abbraccio del Rigamonti.

Presentarsi oggi, al Rigamonti, per Fabrizio Paghera non era cosa semplice. Perché, senza alcun dubbio, è stata una delle settimane peggiori da vivere. In assoluto.

Due giorni fa il giocatore del Brescia ha dovuto affrontare un lutto importante, la scomparsa della madre, ma ha comunque risposto presente alla chiamata di Rolando Maran per il match contro lo Spezia.

Senza scendere in campo dal primo minuto, ma raccogliendo l'invito a entrare nel secondo tempo: la risposta dello stadio, e dei compagni, è stata speciale.