Brescia a un passo dal baratro, l'iscrizione è a rischio: Cellino non paga, salta l’intesa con gli investitori e rischio ripartenza dai dilettanti

Oggi il termine ultimo per versare oltre 3 milioni e iscrivere il club. Trattativa ferma: la storia centenaria delle Rondinelle è appesa a un filo.

Il Brescia è sull’orlo dell’esclusione dal calcio professionistico. Se entro le ore 15 di oggi non verranno versati poco più di 3 milioni di euro per saldare stipendi, contributi e la prima rata del debito fiscale, il club non potrà iscriversi al prossimo campionato.

Una situazione drammatica che si trascina da giorni, tra trattative fallite, sfiducia reciproca e tensioni crescenti.

L’accordo con il gruppo di investitori Scuola-Marroccu è saltato, mentre il presidente Massimo Cellino, isolato e ostinato, non ha ancora completato le operazioni necessarie per mettere in sicurezza la società.

Nel frattempo, la città osserva con crescente angoscia lo sgretolarsi di una storia lunga 114 anni.