Bremer torna a lavorare in campo: sarà disponibile per il Mondiale per Club?

Brasiliano in campo col pallone dopo la rottura del crociato: aumentano le speranze bianconere di rivederlo all'opera nel Mondiale per Club.

Un sorriso in casa Juventus, direttamente dalla Continassa: merito di Gleison Bremer, ai box dalla rottura del legamento crociato rimediata in autunno.

Il difensore brasiliano, come riferito da 'Sky Sport', si è rivisto in campo per lavorare col pallone: una notizia positiva per Tudor e tutto l'ambiente.

Ma quando potrà tornare abile e arruolabile l'ex Torino? Già in questo finale di campionato o per il Mondiale per Club statunitense in programma tra giugno e luglio?