Bremer e Cabal 'nuovi acquisti' per la Juventus: obiettivo recupero al 100% per tornare importanti

La Juve attende i recuperi completi di Bremer e Cabal: possono diventare dei veri e propri 'nuovi acquisti' dopo la lunga assenza dal campo.

Juventus in vacanza dopo l'impegno iridato del Mondiale per Club: bianconeri a riposo in vista del raduno e della partenza per il ritiro tedesco di Herzogenaurach, in un clima decisamente diverso rispetto a quello sofferto negli Stati Uniti.

Tra le fila della 'Vecchia Signora' c'è attesa (e anche un po' di curiosità) di rivedere all'opera sia Gleison Bremer che Juan Cabal, reduci dai rispettivi infortuni e - seppur con tempistiche leggermente differenti - sulla via del ritorno in campo.

Recuperi che risulteranno alla stregua di 'nuovi acquisti' per Tudor, desideroso di avere ai suoi ordini due elementi su cui non ha mai potuto contare dal suo arrivo alla Continassa.