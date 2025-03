Brasile-Colombia dove vederla: OneFootball, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Brasile vs Colombia

Brasile e Colombia a confronto nelle qualificazioni sudamericane per i Mondiali 2026: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

Tornano protagoniste, dopo quattro mesi di assenza, le avvincenti qualificazioni sudamericane per i Mondiali in programma tra USA, Canada e Messico nel 2026: il Brasile ospita la Colombia nel tredicesimo turno.

I verdeoro occupano la quinta posizione con diciotto punti, uno in meno dei 'Cafeteros' quarti: entrambe le nazionali, se il cammino finisse oggi, sarebbero qualificate per la rassegna iridata.

2-1 colombiano nel match d'andata, mentre l'ultimo precedente in assoluto è terminato 1-1 e risale alla Copa America che la Colombia ha sognato fino alla finalissima, persa contro l'Argentina di Messi e Lautaro.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati su Brasile-Colombia: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.