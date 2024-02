Brasile U23 battuto dall'Argentina: niente Olimpiadi 2024

In Sudamerica la nazionale verdeoro cade contro l'Argentina e perde la possibilità di partecipare alle prossime Olimpiadi: non accadeva dal 2004.

Sconfitta storica per il Brasile. La squadra olimpica under 23 verdeoro domenica sera, in Venezuela, ha perso contro i pari età dell'Argentina e dovrà così rinunciare ai prossimi Giochi Olimpici.

Il Brasile è stato infatti eliminato dal girone di qualificazione chiuso al terzo posto con appena tre punti, perdendo così il posto alle Olimpiadi di Parigi che si terranno a partire dalla fine di luglio 2024.

L'ultima volta che la squadra under 23 brasiliana non si è qualificata per un'edizione delle Olimpiadi correva l'anno 2004. Era la generazione di Maicon, Maxwell, Alex, Diego e Robinho. Nel gennaio di quell'anno la sconfitta decisiva fu sempre per 1-0 ma contro il Paraguay.