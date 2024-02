Brahim Diaz si sta prendendo il mondo: ricco contratto con Adidas, sarà il suo nuovo volto

Il giocatore del Real Madrid ed ex Milan è sempre più decisivo, tanto che Adidas renderà Brahim Diaz icona del suo marchio.

Trovare posto nel Real Madrid, considerando come si tratti per l'appunto del Real Madrid, non è per nulla semplice. Nell'annata 2023/2024, con un Vinicius oramai tra i migliori al mondo e un Bellingham cannoniere da trequartista, piano piano sta trovando sempre più spazio Brahim Diaz, ex giocatore del Milan.

Tornato al Real Madrid dopo gli anni in prestito in Serie A, Diaz è di base la riserva di Vinicius, Rodrygo e Bellingham, pronto a farsi trovare sempre sull'attenti e decisivo ogni qual volta Ancelotti decide di schierarlo titolare o nel secondo tempo.

Tra Supercoppa di Spagna, Coppa del Re e Derby contro l'Atletico nella Liga, Brahim ha iniziato il 2024 alla grande, ottenendo più minuti - anche in virtù di turnover e problemi fisici dei compagni - e l'attenzione degli sponsor.