Braga travolto dal Qarabag: pañolada dei tifosi che lasciano lo stadio

Pesante sconfitta interna per il Braga e disappunto dei tifosi: pañolada e partenza anticipata dallo stadio.

È cominciata con un pesante k.o. l'avventura in Europa League del Braga, retrocesso dalla Champions dopo il terzo posto ottenuto nel girone alle spalle di Real Madrid e Napoli: ad esultare, abbastanza a sorpresa, sono stati gli azeri del Qarabag.

Andata dei playoff nefasta per la compagine lusitana, travolta davanti al proprio pubblico e costretta ad una super rimonta nel match di ritorno per non dire addio anzitempo all'Europa.

Chi invece ha salutato prima del previsto sono stati i tifosi, decisamente contrariati dallo 'spettacolo' a cui hanno assistito dagli spalti dell'Estádio Municipal.